兒童清明連假即將到來，遠傳(4904)今日宣布，旗下friDay影音首次與HAPPY GO、台灣世界展望會公益合作，推出「四月兒童關懷月！你看片，我捐款」活動，與消費者一起看片做公益，即日起至4月底，凡觀看遠傳friDay影音平台上精選兒童節動畫電影任一部，遠傳friDay影音每部都將捐款1元給台灣世界展望會；HAPPY GO卡友也可用50點HAPPY GO點數兌換遠傳friDay影音10天看電影優惠序號，兌換的點數將全數捐贈支持台灣世界展望會的「助學行動」。

遠傳friDay除了長期支持在地影業，同時也善盡企業社會責任，今年攜手HAPPY GO與台灣世界展望會一起做公益，於四月份舉辦「四月兒童關懷月！你看片，我捐款」線上影展，集結豐富多元且適合闔家觀賞的動畫電影，只要觀看遠傳friDay影音精選兒童節動畫電影任一部，遠傳friDay影音每部都將捐款1元給台灣世界展望會。

此外，為了讓更多民眾可以一起響應看電影做公益，遠傳friDay影音也和HAPPY GO透過公益捐點平台，持續利用點數幫助弱勢孩童，只要上HAPPY GO App兌換專區或官網活動網站，用50點就可兌換friDay影音10天看電影優惠序號，兌換之點數將全數捐贈支持台灣世界展望會的「助學行動」，幫助國內4.5萬名貧童健康成長、順利上學。

(時報資訊)