大同百分之百投資的大同綜合訊電在桃園開設全台第1家大同3C家電多品牌館，今（1）日正式開幕，除自家大同家電外，也增加夏普、三菱、Panasonic及日立等家電品牌銷售及陳列，還開闢快修服務中心，提供立即維修服務，以及大同智慧家電體驗專區。未來也不排除在台中及高雄等都會區開設大同3C家電多品牌館。

大同綜合訊電總經理張忠棋表示，大同綜合訊電近年因應電商崛起，大幅縮減大同3C門市，2017年大同3C門市家數達190多家，2018年初降至178家，目前全台有156家門市，每年平均減少20家門市，未來不會再大幅增減門市，頂多是1、2家門市租約到期不續約移點。

張忠棋指出，大同綜合訊電如果要增加大同品牌家電的曝光度，不能單靠大同3C門市，必須與電商及量販店等外圍通路合作，今年策略是加大PChome、MOMO及雅虎等電商，以及量販通路銷售合作。去年底著手規畫要開設首家大同3C家電多品牌館，不再以大同品牌家電為主，加重夏普、Panasonic、三洋、日立、三菱、富士通等品牌家電銷售，大同家電品牌銷售比重降至25％，有助於大同3C門市整體銷售業績提升。他預估，大同3C家電多品牌管會比大同3C其他門市銷售業績多增加2.5～3倍。

大同綜合訊電指出，大同3C家電品牌館占地近百坪，採明亮簡約的設計風格，以木紋、大理石紋堆疊出質感，寬敞的購物空間剛好吻合當前防疫的要求。首創以COFFEE BAR為概念，打造全新風貌的大同快修服務中心，提供迅速維修交件服務，消費者在等待時間還可以再大同智慧家電體驗專區，體驗大同結合聲控所開發的智慧電視、風扇及空氣清淨機等一系列智慧家電產品。

(工商 )