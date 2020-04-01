童話故事《白雪公主》中，有一面能回答壞皇后問題的魔鏡，在現實中，真的存在著一面神秘魔鏡，不同的是，這面魔鏡不會告訴大家答案，反而可能要了民眾的性命。

根據綜合外媒報導，法國一面擁有250年歷史的魔鏡，任何人只要多看它幾眼，就會死亡。1997年11月，一名法國的古玩收藏者突然召開新聞發布會，他向世界上所有的收藏者們宣告，千萬不要去收藏刻著「路易斯阿爾波1743」的古董鏡，他表示，「這個東西很可能會要了你的命，已經有38個人因此而喪命了」！

因為傳言越來越神奇，於是就有記者對這面鏡子展開調查，這面鏡子，是工匠路易斯阿爾波在1743年製作，他，理所當然成了第一名受害者，就在阿爾波完成鏡子2天後，就猝死在工作室內，經檢查發現是腦溢血，當時誰都沒有將死因和鏡子聯繫起來，工匠雖然死了，但是鏡子還要賣，於是這面魔鏡就被送入商店。

法國一面擁有250年歷史的魔鏡，任何人只要多看它幾眼，就會死亡。（圖／ 翻攝自網路）

這面鏡子之後由一名在馬賽的麵粉商購買，他在為愛妻挑選禮物時，看了這面做工精良的鏡子，當天晚上，他為25歲的妻子慶生，當他拆開包裝後，露出鏡子的精美雕花，就在夫妻讚嘆鏡子的工藝時，這名麵粉商突然一陣眩暈，很快陷入昏迷，隔天一早當醫生趕到時，麵粉商已經死了，死因也是腦溢血，時間傷心的妻子將丈夫所有遺物送人或是賣掉，而這面鏡子也不見蹤影。

22年後，一名出版社編輯在巴黎的小攤販發現這面鏡子，於是就將鏡子買回家掛在牆上，沒想到這名編輯卻失去音訊，當他再被發現時已經死亡，經過鑑定，死因又是腦溢血死亡時間！

6年後，有一名古董商商發現了這面鏡子，他將鏡子帶回店中掛起來，等待新買家，然而在2小時後，他的妻子就發現他的屍體，死因是腦溢血。在古董商的追悼會上，一位出版商認出這面鏡子，這位出版商正是之前死去的編輯友人，他發現這面鏡子出現時都發生死亡案例，而且死因都是腦溢血，直覺告訴他，這面鏡子「很有問題」，他奉勸古董商的妻子丟掉鏡子，從此在漫長的歲月裡，陸續又傳出有30多人因為接手這面鏡子死去，年齡從22歲到57歲不等，死亡也都是腦溢血。

魔鏡真實版？不同的是，這面魔鏡不會告訴大家答案，反而可能要了民眾的性命。（圖／Unsplash）

直到現今，最後一名死者是第38位的科學家。1997年5月，這位科學家取得這面鏡子，鏡行研究後卻沒看出任何端倪。沒想到第3天，這位科學家也在書房內猝逝，最終促成法國古董商協會公布這項驚人秘密。

魔鏡的秘密終於在2005年，由古學家懷恩博士解開，懷恩博士透過2隻小白鼠實驗，發現原來最大關鍵在於「鏡框」。原來，鏡框是100多年前就已經絕種的「庫拉樹」製成，這款樹木含有劇毒，受到強光照射後會大量釋放有害氣體，導致吸入者腦部血管在短時間內爆裂，甚至引發腦溢血死亡。

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(中時電子報)