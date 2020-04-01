拉大社交距離 台鐵板橋站率先實施 17:082020/04/01 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。（陳怡誠攝） 台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。（陳怡誠攝） 新冠肺炎疫情持續蔓延，日前中央流行疫情指揮中心公布社交距離後，公共場所的防疫措施就開始升級，台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。 (中時 ) #社交距離 #疫情 #社交 #座位 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸克制貨幣寬鬆 4月中旬見分曉 04:092020/03/29 焦點新聞 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 土耳其度蜜月居家檢疫 在家用同步視訊上課 21:542020/03/29 生活 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 社交距離不用尺量 伸長手臂就能測出 12:322020/03/30 生活 全球產業受疫擊 陸出口亮紅燈 04:102020/03/31 焦點新聞 百廟護蒼生 信眾線上祝禱 04:102020/03/31 地方新聞 防疫無法相見 Google Duo視訊通話上限擴增至12人 15:552020/03/31 科技 為何學歐美社交距離防疫？台大醫一句話破盲點 00:132020/04/01 生活 社交距離1.5公尺上路 無法維持場所應主動停業 14:142020/04/01 生活 生活熱門新聞 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 台確診27人嗅味覺失靈 張上淳：疑與歐美病毒演變有關 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 1人確診 台師大宣布4／6-4／17全校遠距教學 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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