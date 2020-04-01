台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。（陳怡誠攝）

台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。（陳怡誠攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，日前中央流行疫情指揮中心公布社交距離後，公共場所的防疫措施就開始升級，台鐵板橋站將候車座位前後距離加大間距，左右座位張貼標語提醒旅客保持適當乘坐距離，防範疫情擴散。

(中時 )