台師大發生確診個案，師大附中因此拒絕台師大學生前來實習。教育部師資司長鄭淵全今天表示，師大附中應該根據疫情中心的指示及疫調結果來辦事，他們自行拒絕台師大學生前來實習，實在沒有必要。

據了解，台師大確診學生是讀化學系，不是師資生，也沒有到師大附中實習。不過只因為台師大發生這個診案例，師大附中就全面拒絕了台師大學生前來實習。

鄭淵全表示，師範體系有一些課程（如「教材教法」或「教學實習」）會安排修課學生前往國、高中實習，如果受到疫情影響，授課老師可以進行微縮，改為在大學教室演練。

不過鄭淵全說，國、高中停止師範體系學生來實習，要根據疫情中心指示及疫調結果來決定，如果前來實習的學生，可能是感染者或密切接觸者，雙方溝通後，可以停止實習；但如果不是，就沒有必要。

對於師大附中全面拒絕台師大學生的課程實習，鄭淵全提醒師大附中，「你是台師大的一員、不是外人，當初成立的目的，就是為了讓台師大進行師資培育，照理說，你不能自己說實習要停就停。」

鄭淵全要求師大附中，好好跟台師大溝通，看未來的課程實習要怎麼進行。他也建議其他國、高中，如果有師範體系學生前來課程實習，在這疫情嚴峻的時刻，可以提高防疫標準，但不應輕率破壞雙方的約定。

(中時 )