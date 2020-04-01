跨界聯名持續夯！台灣知名爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」宣布，攜手知名手搖飲「迷客夏」，首度推出「伯爵茶拿鐵爆米花」，將門市超夯的經典招牌飲品伯爵紅茶拿鐵搖身變成爆米花，一包裡面同時可吃到佛手柑香氣的伯爵紅茶口味，以及濃醇煉乳香口味，是一款mix雙色口味與升級口感的新品。4月1日起全台Magi Planet星球工坊據點、官方網站與迷客夏門市同步開賣！

業者表示，近期受疫情升溫影響，不少人擔心電影院密閉空間不敢前往，因而選擇待在家追劇，一邊看劇、一邊吃爆米花，是防疫期間在家感受電影院氛圍的其中一種方式。繼去年「雙色口味-紅烏龍煉乳」熱銷後，星球工坊再度打造茶飲口味，聯手「迷客夏」推出伯爵茶拿鐵新品。

據業者介紹，該款使用手工摘採、來自斯里蘭卡的伯爵紅茶，搭配100％鮮乳製成的煉乳爆米花，高溫爆炒後的爆米花灑上頂級茶粉。其中，伯爵紅茶口味特別選用帶有麥芽果香的茶款，單吃就可感受到茶味清香與厚實的伯爵苦味，尾韻則保留了佛手柑香氣。

業者指出，為慶祝新品上市，4月起推出限時優惠，4月1日至4月10日「Magi Planet星球工坊」官方網站推出新品買1送1（10g分享包）活動。4月1日至4月30日凡於迷客夏門市購買飲品加購「伯爵茶拿鐵爆米花」，即可享有5元折扣。

(工商 )