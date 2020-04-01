46歲王先生有抽菸習慣，最近覺得老花眼變嚴重，決定配戴多焦點鏡片矯正，但發現看東西會斜斜的，且有兩個影子，到眼科檢查視力均正常，唯有右眼竟無法向上轉動，進一步檢查發現是甲狀腺眼病變所致，經戒菸、治療甲狀腺功能亢進，以及改戴單焦點鏡片、稜鏡矯正複視後，視力已恢復正常。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師顧蔚寧表示，因患者並無右眼外傷骨折的病史，懷疑可能是甲狀腺功能異常或眼窩腫瘤問題，於是安排接受甲狀腺功能抽血檢查與眼窩電腦斷層，檢驗結果顯示，甲狀腺功能亢進與甲狀腺特殊抗體的異常，同時電腦斷層顯示有眼外肌肥厚的情況，才使得右眼無法向上轉動，故確診為甲狀腺眼病變。

顧蔚寧說明，典型的甲狀腺眼病變會造成大眼、凸眼、眼瞼攣縮，部分病人會有角膜病變、斜視與複視眼、外肌肥厚造成眼球轉動困難等，嚴重者甚至造成視神經壓迫，有失明的可能；但李先生因無外眼部的典型表現，也不知道自己有甲狀腺功能亢進，此時診斷上就需仰賴醫師的經驗、抽血報告和電腦斷層檢查。

除了將患者轉介新陳代謝科進行甲狀腺功能亢進治療外，也建議患者不要配戴多焦點眼鏡，改用單焦點鏡片加上稜鏡矯正複視的症狀，同時強烈衛教患者務必戒菸，因抽菸會使甲狀腺眼病變更嚴重，上述作法都讓患者症狀大幅改善。

顧蔚寧提醒，大多數甲狀腺眼病變的患者，只要定期至眼科門診追蹤，並配合新陳代謝科醫師服藥，不抽菸、使用人工淚液保養，就能大幅降低失明風險，並保有良好生活品質。

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(中時電子報)