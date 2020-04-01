經典人氣動畫《數碼寶貝》一播就是20年，當年與亞古獸一起冒險的太一，也從小五生變成了大學生，至今被選召的孩子們都已長大成人。今年《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》20周年紀念電影在日本上映，觀眾們不畏疫情，首周即締造上億漂亮票房，台灣粉絲們也不用等太久，電影宣布確定於4月24日在台上映。

《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》電影主宣圖。（曼迪提供）

《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》為了喚醒大家的共同回憶，本次特別採用初代原製作團隊，主題曲更選用已故和田光司演唱的〈Butter-Fly〉初代版本，聲優部分延用《數碼寶貝tri.》外，松岡茉優和小野大輔也加盟這部電影，為兩個新角色配音。

另外為回應粉絲們的長久等待，特別推出兩波影城入場禮，只要至全台上映影城憑《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》電影票1張，即可兌換角色紀念閃卡1張，讓大家重拾童年回憶，贈品依據角色分兩階段贈送，數量有限，送完為止。

《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》電影入場禮。（曼迪提供）

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