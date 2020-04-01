夯片《屍速列車》延尚昊導演最新力作《屍速列車：感染半島》，敘述在《屍速列車》4年後，已成為廢墟之地的朝鮮半島上，有一群人為了求活命而拚死求生的故事，他透露新片靈感來自《活屍禁區》、《末路浩劫》、《AKIRA阿基拉》、《瘋狂麥斯：憤怒道》這些經典作。

延尚昊導演表示：「與故事十分直接的《屍速列車》相比，《屍速列車：感染半島》將帶領大家穿梭於這未知的世界。以朝鮮半島為背景，具體呈現出浩劫後末日將至的景象，我認為這是本作的看點之一。透過外人的視角，檢視這其中的狀況，並加入驚悚懸疑的元素。」他還透露劇中飾演倖存少女的演員李蕊是本作的亮點，將展現不輸《屍速列車》中馬東石所飾角色的魅力。

另一看點就是男主角姜棟元，他飾演一名前職業軍人，原本成功逃離活屍之地，後來被派遣回韓執行任務，而在遇見未受感染的倖存者後，他的處境變得更加艱辛複雜。電影預計暑假在台上映。

(中時 )