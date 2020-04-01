台南市學甲區慈濟宮所有的竹篙山納骨塔園區占地10公頃，20多年前曾有興建火化場、殯儀館、墓園、納骨塔等複合式殯葬區的計畫。（莊曜聰攝）

竹篙山納骨塔園區鄰近台南市學甲區光華里新頭港部落，是台南幫的發跡地，傳出慈濟宮有意興建殯儀館，當地居民拉起布條表達反對立場。（莊曜聰攝）

清明連假即將到來，今年納骨塔因疫情緣故不開放入內，民眾多提前前往祭拜，台南市學甲區的慈濟宮傳出要在原有的納骨塔園區興建殯儀館，在地居民聽聞後打算連署反對，還在附近掛起布條表達心聲，學甲慈濟宮董事長王文宗表示，去年雖曾評估，但興建經費龐大，也得市府核准通過才行，日前曾召開董監事會說明此事，目前並無此計畫，不知民眾要反對什麼。

慈濟宮所有的竹篙山納骨塔園區占地約10公頃，除廟方原有土地外，大半是民眾所捐獻，位置就在光華里新頭港部落旁，該部落傳言有「烏鴉落洋穴」地理，是台南幫發跡地，包括吳三連、吳修齊、吳尊賢、龔連禎等人故居都在此，學甲舉辦蜀葵花季活動時，也會有遊客順道前來走訪。

據了解，20多年前慈濟宮曾提出要興建火葬場、納骨塔、殯儀館、墓園區等複合式殯葬區，但遭到地方反對，當時經由台南縣政府居中協商，後來僅興建竹篙山靈骨寶塔並使用迄今，王文宗說，去年董監事會議中討論到增建設施，但經評估後花費甚鉅，今年並無後續規畫，但消息傳出引發居民恐慌，才有人發起連署，並拉起抗議布條。

主管此業務的南市府民政局生命事業科則表示，慈濟宮的竹篙山納骨塔園區，在用地上並無問題，但民間單位要設立殯葬設施都要經過申請，除了納骨塔外，像火化場、殯儀館等設施，都得經過環境評估，還有相關的排水設施等，而且殯葬設施屬嫌惡設施，若鄰近民眾有意見，市府也不會核准。

(中時 )