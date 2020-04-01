新冠肺炎持續在全球大爆發，阿根廷的疫情雖未像其他國家一樣嚴重，但確診人數還是逐日攀升，至今已飆破千例，共造成27人死亡，政府為了防止疫情繼續擴大，要求人民待在家中隔離，不過日前卻發生了一起家庭悲劇，有名男子在隔離期間，持刀痛殺女友及其女兒，還將她們的屍體埋在花園內。

根據《太陽報》報導，事發於阿根廷東部的布宜諾斯艾利斯，男子羅梅歐（AbelRomero）在3月28日外出，由於目前正值隔離期間，民眾非必要禁止外出，警方看見羅梅歐在街上遊盪後，便立刻上前盤問，沒想到竟發現他親手殺害女友克里斯汀（Cristina Iglesias）以及她的7歲女兒。

警方迅速動員人力趕往案發現場，羅梅歐供稱，自己是受到另外3名男子指使才會殺人，不過調查人員陸續在家中的床墊、地板發現血跡，這時他才坦承，自己在隔離期間殺害了克里斯汀還有女童，不過被問到殺人動機時，羅梅歐卻不發一語，未作任何回應。

據了解，羅梅歐過去曾有家暴前科，這次對女友痛下毒手，連砍7刀，置對方於死地，事後也不見他有任何悔意，甚至還可以冷靜的指引警方前往花園，從土堆中挖出女友、女童的屍體，冷血的模樣令人不寒而慄。法官指出，羅梅歐將可能依雙重殺人罪起訴，若罪名成立，他則須面臨無期徒刑。

羅梅歐犯案後卻絲毫不任何悔意。（圖／翻攝自太陽報）

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(中時電子報)