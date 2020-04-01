江姓夫妻自大陸廈門返台，在居家檢疫期間又赴陸，新北市衛生局作出違反防疫規定裁罰首例，開罰兩人共30萬元，移送行政執行署台中分署強制執行。台中分署1日表示，江姓夫妻又已離台，經核發執行命令、扣押銀行存款，雖兩人尚未返台，但家屬已繳清罰鍰。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，江姓夫妻於今年2月2日從大陸廈門返台，違反居家檢疫規定，於2月6日從台北搭機到金門，企圖經小三通到廈門，新北市政府衛生局接到通報，依《傳染病防治法》裁罰各新台幣15萬元，因兩人戶籍設中市而移送台中分署強制執行。

周隆光指出，台中分署在3月16日受理後，專案調查發現，江姓夫妻竟早在2月19日又從桃園機場離境，有規避執行及逃匿之虞，隨即通知內政部入出境及移民署將兩人限制出境，台中分署發現兩人平均約2、3個月即出國1次，入出境相當頻繁，研判經濟況狀應尚佳，若不全部繳清即不得再出境，並將通知送達兩人居住地。

周隆光指出，台中分署並祭出核發執行命令，扣押銀行存款等鐵腕，江姓夫妻的兒子在3月31日下午以電話告知台中分署已繳清罰款，並提供繳款資料。台中分署經查發現，江姓夫妻目前尚未返台，因已繳清罰款，將通知取消限制出境，全案結案處理。

(中時 )