鑒於新冠肺炎疫情影響，恐引發囤積防疫物資、藉機哄抬物價，高利貸、強盜、搶奪、竊盜、詐騙等犯罪問題，為避免歹徒趁疫作亂，大賺國難財，並積極維護治安平穩，警政署多次通報各警察機關在防疫期間加強查緝防疫物資之囤積哄抬、詐騙以及網路賭博犯罪案件。

警方統計，目前經主動查處及接獲民眾檢舉，共受理偵辦46件囤積、哄抬口罩案件，已查獲移送10件。另宅經濟網路賭博案件，共計破獲113件、247人。

刑事局偵查第九大隊偵破「網拍平台假販售醫療用口罩詐騙」案，分析歹徒使用的人頭金融帳戶，交叉比對網拍帳號上網來源、提款影像等資料，查獲一名王姓嫌犯，查扣到金融存簿、金融卡、手機、電磁紀錄等相關贓證物，初估約有80位民眾遭詐騙，財損金額逾21萬元。

刑事局偵查第七大隊查獲廖姓嫌犯，在網路上以高價兜售醫療用口罩等防疫物資，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條規定，查扣到囤積酒精1399瓶、口罩4257個、額溫槍6枝。

刑事局偵查第六大隊與台中市警局合作偵破「線上博奕公司提供資訊軟體服務」案，發現網路賭博網頁設計公司，利用台中西屯區朝富路上的百坪商業辦公大樓作為掩護，實際從事賭博網站設計，現場查獲彭姓嫌犯等41人，查獲30多台電腦主機等贓證物。

刑事局偵查第七大隊與嘉義市警局合作，在嘉義縣中埔鄉民宅內查獲一個賭博機房，嫌犯以微信或QQ帳號招攬大陸民眾加入聊天群組，號稱可賺取高額彩金，鼓吹大陸民眾下注簽賭該集團所代理的彩票賭博網站，查扣犯案用電腦主機7台及現金233萬元等贓證物。

警方強調，打擊幫派犯罪沒有空窗期，防疫期間，警方將嚴打吸血黑幫，查緝暴力討債，不容幫派組合或高利貸集團藉機對資金不足的企業或民眾放貸，衍生後續暴力討債情事。

(中時 )