國民黨下午在中常會剛公布「改革委員會」名單，從總召集人、黨主席江啟臣到4組組員，全部成員共計63人。改委會今天正式成立後，將密集召開分組會議，1個月提出分組報告並提報討論，在5月22日前提出書面建議。不過其中被列兩岸組的中山大學政治經濟系教授辛翠玲，隨即聲明並未加入，國民黨也立即公布辛翠玲未加入，改委會共62人。

國民黨在中常會公布的「兩岸論述」組原先共17人，包括蘇起、政大東亞所所長王信賢、中山大學政治經濟系教授辛翠玲、政大政治系副教授俞振華、東海大學政治系副教授邱師儀、中興大學國際關係教授劉泰廷、前海基會副祕書長高文誠、前陸委會主委辦公室主任施威全、前立委林郁方及高思博、政治觀察家曾柏文，以及中常委黃紹庭、沈慶光、江碩平及陳汪全、嘉義市議員鄭光宏及年輕的台中豐原區社皮里長涂力旋。

但消息傳出後，辛翠玲即在臉書表示訊息有誤。

她說，她基於公共事務參與之責，原應允以學者身份，出席國民黨兩岸關係論述會議，提供一己之見；但非黨員，也非參與政黨改革委員會。聯繫過程，或有誤植之處。謹此說明。

國民黨文傳會主委王育敏說，辛翠玲是智庫聯繫失誤，因此兩岸論述組為16人；另外原列「財務穩健」組的中常委呂學樟，改列「組織改革」組。

國民黨改委會由江啟臣與黨祕書長李乾龍分別總召集人、副召集人，副祕書長柯志恩擔任執行祕書，4小組召集人由小組成員共推。外界最關注的兩岸論述組，發明「九二共識」一詞的前國安會祕書長蘇起，是國民黨特地邀請加入超重量級成員。

國民黨改委會下分設「組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健」 4個小組，成員涵括學者專家、前官員、中央及地方民代、里長、社會賢達。

(中時 )