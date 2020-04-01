新冠肺炎疫情帶來景氣寒冬，金門家扶中心3月份的愛心捐款銳減，其中獎助學金更只有去年同期的10％。金門國際同濟會、金門女國際同濟會與金瑞國際同濟會今（1）日下午聯合捐贈家扶兒童每人1份金玉堂禮券，幫小朋友加油打氣。

國際同濟會金門會會長王國代、金門女國際同濟會會長林麗芬與金瑞國際同濟會會長顏章斌表示，同濟會即為「同舟共濟」之意，除成員間相互關照之外，社會關懷行動也是同濟會主要活動之一，最近即協助籌措防疫物資捐贈相關單位，也盼望地區的弱勢兒童在目前疫情緊張下，有一個感受社會溫馨關懷的兒童節。

金門家扶中心主任李桂平指出，新冠肺炎疫情重創各地經濟，社福機構也受連動影響，以該中心3月份的善心捐款來說，較去年同期衰退5成以上，其中急難救助和扶幼捐款更只有去年同期的4成左右，獎助學金捐款甚至募不到去年同期的10％。同濟3會用愛心關懷弱勢兒童，讓大家都能感受到社會的溫暖。

(中時 )