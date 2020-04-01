義大利成為歐洲新冠疫情最嚴重的國家，也是全球確診病例第2、死亡病例第1的國家。但是其境內最大、也是全歐最大華人社區的托斯卡納大區(Tuscan)普拉托(Prato)市，5萬華人居民至今無一例確診感染，關鍵在於該區自1月底（武漢封城消息傳出之際），便自發性地採取封鎖狀態，並在外出時加強戴口罩、手套等防護措施。

據《中國日報》報導，在新冠疫情於中國大陸暴發之初，當地人還擔心華人會成為傳染源，但現在這裡的華人社區卻是嚴格採取控制措施的典範。當地華人社區從1月底開始就自發進入封鎖狀態，比義大利首次報告確診病例早了3個星期。

報導說，當地華人在1月底開始於外出時戴上口罩和手套，遭到許多義大利朋友投以奇怪的眼神，經過多次解釋仍表示無法理解。

截至台北時間4月1日中午，義大利累計確診病例已高達105792例，但普拉托市華人社區仍無一例確診感染。

路透引述托斯卡納大區衛生官員貝爾蒂(Renzo Berti)透露，在義大利的疫情暴發前，義大利曾擔心普拉托的華人會成為感染源，「但相反的是，他們比我們做得好」。

《界面新聞》指出，普拉托市是托斯卡納大區第2大城市，有超過19.5萬居民，其中約4分之1為華人。貝爾蒂表示，正是由於當地華人社區的零感染，讓整個普拉托市的新冠感染率僅為不到全國平均水準的一半。普拉托市的感染率為每10萬居民中62例，僅義大利平均水準為每10萬居民中115例的54%。

報導說，在義大利首次報告確診病例之前3周，當大部分本地人依然在咖啡館聚會、外出滑雪時，普拉托的華人社區已經自發進入封鎖狀態。義大利是最早停飛中國大陸的國家之一，於1月31日就停止了往來大陸的航班。但大量在春節返回大陸探親的華人經由第3國返回義大利，意識到疫情嚴重性的華人返回義大利後主動隔離，其他人則減少外出，加強個人防護。同為華人的當地餐飲商會代表呼籲餐廳停業避疫，但沒有人相信會有疫情。

(中時電子報)