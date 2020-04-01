美國總統川普3月31日出席記者會警告市民為未來兩周痛苦生活作好準備，被問到民眾是否應該戴口罩減少病毒傳播，他回答說，可以用圍巾代替。

香港01網站報導，川普說：「你知道，可以用圍巾。很多人都有圍巾。你可以用圍巾。用圍巾會很好。」對於市民戴口罩，他指出，「我的感覺是，如果市民想做（戴口罩），當然沒有壞處。不過我會說，但是如果需要的話就用圍巾，而不是出去買口罩或其他東西。」

川普表示，國家過敏和傳染病研究所所長福奇告訴他不要鼓勵民眾廣泛使用口罩。他指出，目前正在製造數百萬片口罩，但希望給醫院使用，不希望所有人與醫院搶口罩，強調醫院十分需要口罩。

世界衛生組織官員3月30日仍然不建議健康的人戴口罩，除非生病或需要照顧患者。美國疾病管制暨預防中心目前的指引仍然建議健康市民無需戴口罩。《華盛頓郵報》報導，該中心考慮修改指引，呼籲市民戴自製口罩。

(中時 )