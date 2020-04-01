◎台捐贈千萬片口罩 這些國家都有份

新冠肺炎擴散全球，歐美淪為重災區，總統蔡英文今天宣布將捐一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。外交部表示，受捐贈口罩的國家包含美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭。

◎餐飲上架外送平台 1.1萬家補助1.5萬

受疫情影響，消費者減少外出，造成餐飲業營運衝擊，經濟部4月1日起公告「經濟部推動餐飲業上架外送服務方案補助作業要點」，編列1.65億元經費，預計補助1.1萬家首次導入外送服務的餐飲業者，每家補助上限1.5萬元，協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型。

◎北市百萬罰單第2例 違居檢打網咖

為防止疫情擴散，北市持續對違反居家檢疫者開罰，北市政府衛生局針對109年3月21日1名自中國北京入境的民眾未依規定在填寫居家檢疫地點進行居家檢疫，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，從重裁罰100萬元。

◎KTV防疫 陳時中：戴口罩也可唱歌

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布社交距離注意事項，目前尚未完全禁止娛樂活動，對於國人喜愛造訪的KTV，指揮官陳時中認為仍要遵守指引，因為戴口罩也可以用力唱歌！

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(中時電子報)