為配合中央流行疫情指揮中心提出社交距離規範，桃園市立圖書館自1日起，要求各館舍自修室改採梅花座或適當間隔座位，也請讀者在館內保持社交距離，全館也將於9日起實施強制戴口罩政策。

桃市圖配合中央防疫政策，自修室座位全面改採梅花座或閱覽席次安排間隔適當距離，然因各館空間有異，座位調整依各館實際措施為準。館方也呼籲，圖書館屬室內空間，請讀者在各館流通櫃台排隊或進行館內活動時，保持中央規範之社交距離。同時，考量 9日起中央口罩實名制升級版已上路，民眾口罩來源能較穩定，爰自該日起，讀者入館須全程配戴口罩，未戴口罩者不得入館。4月1日至4月8日屬宣導期間，仍請入館民眾自律配戴口罩。

館方也指出，各項新制實施首日，民眾配合度良好，然自修座位拉大間距而減少席次，恐無法滿足所有自習者的需求。為此，館方表示，現正處於疫情期間，請民眾多加諒解，後續圖書館也將持續觀察並加強宣導，以利防疫政策的推行。

(中時 )