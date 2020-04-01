這10年范植偉在大陸做幕後工作，模樣有了很大的變化。(取材自中時資料照片、范植偉微博)

因演出白先勇改編電視劇《孽子》爆紅的男星范植偉，擁有俊秀外型及憂鬱氣質，當紅時被封為「文藝男神」，更有「小梁朝偉」美稱，孰料當紅之際，他竟爆舊愛王心凌初夜內幕，不但讓女方大受打擊，也讓自己飽受批評，而10年過去，原本到大陸發展的他回到台灣，日前又重提往事，再度招來罵聲。

范植偉自「王心凌事件」後形象崩壞，轉至對岸從事幕後工作，去年低調回台發展，而這10年間鮮少出現在螢光幕前的他，外型變化甚大，留了中長髮又任鬍渣生長，人也胖了一圈，已離當年精壯的文青男神模樣很遠，然從他偶爾自錄的影片中，發現他說話無論節奏還是內容，竟帶哲學與禪的氛圍，沒了偶包但頗具個人特色。

日前范植偉突然轉發了有關王心凌的八卦影片，寫下：「不該承擔的千萬不要，偷雞不著蝕把米」，再度重圖敏感往事，除被認為放不下當年遭唾棄的處境，也不易外又被轟爆，認為范植偉在舊愛身上灑鹽兼炒話題，據《聯合報》報導，對此范植偉表示，自己只是不想將某些話噎在心裡，還是要交代，但沒想再傷害別人，自己的回憶也不是可任由人去評價的，嘆：「有很多話，我多年以前就已經解釋過了」。

(中時電子報)