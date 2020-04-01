警政署長陳家欽〔左三〕清明前夕由苗栗縣警局長翁群能〔左二〕陪同赴苗栗慰問殉職員警家屬。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

清明節前夕，警政署長陳家欽1日前往苗栗探視殉職員警陳智琳的家屬，陳員是在15年前處理毒犯遭攻擊殉職，日前，陳家欽聽陳員父親腳部開刀，因而在苗栗縣警局長翁群能的陪同下前往探視陳父，表達對警眷最大的關懷之意。

當年在新竹縣警局竹北分局任職的警員陳智琳，是在2005年3月2日因處理吸毒慣犯持菜刀欲引爆瓦斯案件，在逮捕壓制過程中，遭犯嫌拒捕反抗，陳員頸動脈及氣管被犯嫌砍斷，經送醫急救仍不幸殉職，身後留有雙親、配偶及2名子女尚需照護。

事後，警政署安排遺眷在警察機關就職，但警政署仍相當關心遺眷的生活狀況及家庭需求，日前，陳家欽署長得知陳父腳部不適開刀治療，因而特別在清明節前夕，由苗栗縣警局長翁群能陪同前往苗栗陳家探視陳父，家屬對於署長的到訪及關懷備感溫暖，並感謝警政署這些年持續不間斷的照護。

陳家欽表示，警察同仁不分畫夜，維護社會治安及配合執行防疫工作，備極危勞，希望全體警察同仁在執行治安及防疫等工作時，務必對自身健康和執勤安全保持最高警覺性，把自己照顧好，才能夠為國人同胞全力付出， 守護社會、家園。

(中時 )