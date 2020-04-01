北市驚傳歹徒持槍搶劫銀行，還開槍擊傷保全員案件，令國內改造槍支氾濫問題再度浮上檯面。警政署表示，為展現「槍械零容忍」的立場與決心，目前已積極推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」，避免歹徒輕易取得改造槍械的原料，或是鑽持改造槍支刑責較輕的漏洞，要從管制面結合查緝面全力防堵。

肅槍向來是警方治安重點工作，但近年來黑槍的數量仍居高不下，根據統計，警方前年共查獲2180把各式槍械，為近5年最高，去年也查獲1444把，尤其改造槍支的刑責低、來源多，且俗又好用，造成改造槍支占了將近9成，令警方查不勝查，似乎永遠追不上歹徒改槍的速度。

警方從今年起至3月29日，又查獲362把槍、2處地下兵工廠，其中，刑事局日前與台南市警局合作，共同偵破劉姓男子等人涉嫌改造槍械，查獲改造手槍3支、子彈13顆、砂輪機等改造工具及槍支構造圖、價格表。另與台北市警局共同破獲陳姓男子在五股的改槍工廠，起出模擬槍4支、改造槍支半成品1支、子彈87顆、毒品咖啡包184包等贓證物。

此外，刑事局中部打擊犯罪中心破獲金門幫派分子的行動軍火庫，發現陳姓嫌犯將大批槍彈藏放在人煙罕至的廢墟或車上等處，待買家看槍才帶到指定處所，共查獲改造手槍9支、槍管7支、彈匣15個、子彈407顆、達姆彈3顆等火力強大的非法槍械。

刑事局國際科與泰國警方合作緝毒，向上溯源時發現鄭姓嫌犯以台南的鋁窗工廠為掩護，作為聚會及吸毒據點，經到鄭嫌家中搜索，赫然查獲改造手槍、改造霰彈槍各2把、彈匣3個、子彈105顆。

警方坦言，「操作槍管制漏洞」及「持改造槍支犯罪刑責較低」，是目前改造槍支氾濫的主因，除積極推動修法外，也將改造槍械場所及幫派分子涉槍案件列為查緝重點，從根本減少槍擊案件發生，決不會因防疫而鬆懈。

(中時 )