臺灣港務公1日下午宣布配合行政院「因應全球航運景氣衰退航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」續辦振興措施，去年出現虧損的公司將給予碼頭關費用折扣，以因應新冠肺炎導致航運業之衰退。

續辦振興措施適用於108年度發生虧損之國籍船舶運送業，經提出申請，審查符合資格者，依該公司前一年度所繳交之碼頭碇泊費總額20％、土地租金總額30％及設施租金總額5％予以減免。符合資格者可於109 年7 月31日前檢附相關資料向港務公司提出申請，詳情請見港務公司官網。

航運業振興措施係105年起因應韓進海運破產、航運產業聯盟重組，全球海運市場持續低迷，各國政府接續推動航運扶助政策，協助國籍航運業者，方案實施至今，減免金額近1億元，可受惠業者合計8家。然中美貿易角力緩和，航運板塊穩定，產業景氣緩步回溫之際，又逢COVID-19突襲，疫情由亞洲迅速擴散至全球，全球經濟遭逢劇烈震盪，二次觸發美股熔斷。海運市場再次面臨巨大經營壓力，貨櫃航商持續減班，BDI指數下滑至2016年以來最低點。港務公司雨天不收傘，續辦航運振興措施。

港務公司表示將持續與產業保持密切互動，瞭解產業營運脈動及業者需求，除續辦既有扶植性措施外，亦滾動檢討因應方案。在航運市場受到疫情衝擊且景氣尚未復甦之時，港務公司身為港口經營者，自然感同身受，全力協助業者減輕營運壓力，以共同渡過難關，展現與航港業界站在同一陣線之心。

(工商 )