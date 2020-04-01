蔡英文總統宣佈捐贈一千萬片口罩給新冠肺炎疫情嚴重的國家，其中歐洲國家分得七百萬片。法國在台協會代表公孫孟今天與媒體茶敘表示，包含他本人在內的歐洲國家駐台同僚也是在不久之前才知道這項計畫，雖然目前還不知道該如何組織籌劃接受台灣的捐贈，但他們全體一致的感想都是非常感謝台灣伸出援手。

公孫孟說，蔡總統在疫情這麼緊急的情況下願意捐贈口罩，這是一項重要指標，他們感念在心，這也說明了台灣與法國全世界是團結在一起，而過去幾個星期以來，法國跟台灣也在尋求共同行動對抗疫情。

對於中國大陸近來高調宣傳捐贈歐洲醫療物資的「大外宣」，公孫孟淡然表示，當武漢在面臨嚴峻狀況的時候，法國就有援助醫療物資，反過來當歐洲情況變得嚴峻，中國也派了好幾架飛機運送醫療物資。「唯一不同的地方，歐洲的飛機抵達中國是在夜間，沒有攝影機、照相機，可是當中國的醫療物資飛機抵達歐洲，現場一定要有鎂光燈。」

至於法國政府能否接受台灣捐贈的口罩印上「TAIWAN」字眼？公孫孟認為，捐贈口罩是緊急的人道救援行動，若是刻意印上「TAIWAN」字眼，就好像不再是那麼單純的人道救援，而是含有政治意涵的行動。

他補充說，其實在法國很多產品也能看到「MADE IN TAIWAN」的字眼，證明了台灣製造受到全球肯定，「如果口罩上面印上MIT，也代表這是品質很好的口罩，更讓人放心。」

此外，英國在台辦事處發表聲明感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，病期待與台灣政府單位執行後續細節。

荷蘭貿易暨投資辦事處發表聲明感謝台灣，在全世界最艱困的時刻，願意分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

波蘭台北辦事處也表示，波蘭在受惠之列，這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物。謝謝台灣！團結一心才能攜手共度難關！

(中時 )