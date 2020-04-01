即使房市陷疫情重圍，六都3月建物買賣移轉棟數仍繳出亮麗成績單，六都3月合計1.98萬棟，月增9.9%、年增7.8%，反應農曆年後疫情初始的房市買氣，並未受太大影響，累計首季5.33萬棟，年增6.8%，不過隨疫情未歇，後續房市挑戰仍大。

根據六都地政局公布3月建物買賣移轉棟數，六都3月交易量均較2月成長，與去年同期相較，除了台南、高雄去年同期因「韓流」帶動使基期較高，使今年出現衰退外，台中以北四都均優於去年同期，其中處於交屋高峰期的桃園，受惠青埔、經國等重劃區多件建案交屋，更有36.6%的年增率。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，房市交易與登記往往有1個月的時間差，3月移轉棟數多為農曆年後至3月初的交易，時值新冠肺炎初期，加上剛性需求的自住買盤穩固、新建案交屋高峰，使房市交易量能維持相對高檔。

以今年首季來看，六都整體仍較去年同期成長6.8%，仍大致呈現南部都會區回歸基本面，中北部成長的態勢，雙北、桃園及台中首季的交易量，都是六年來同期新高，桃園年增率更達28.3%。

科達機構董事長賴建程表示，受疫情干擾，今年第一季新建案來人量平均約下降二成，房仲業看屋量雖減少一成以上，但公寓、中古大樓產品則因民眾預期價跌、屋主心態鬆軟，也有不少自住客選在此時進場詢價、議價，反而在成交率大增二至三成，推升了移轉棟數成長。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年3月開始疫情逐漸由中國大陸往全球擴散，台灣疫情控制不錯，使疫情對第一季房市的影響有限，隨著時間拉長，疫情對經濟的影響將愈來愈大，國內產業未來失業及無薪假的人數恐持續成長，民眾憂心無法負擔房貸，消費信心降低，並將原有的購屋計畫往後遞延，只要疫情沒有趨緩的跡象，就不應太過樂觀看待房市。

(工商 )