韋禮安新單曲〈一口一口〉，邀好友吳青峰錄製他的Podcast（播客），並事先請工作人員準備美食和飲料，要和青峰邊吃邊聊；工作人員原打算考驗兩人吃苦功力，準備苦茶讓兩人「一口一口」慢慢喝，沒想到青峰竟一口乾掉大半杯，還說：「這跟我平常喝的苦茶比起來，不算苦耶！」他老神在在表示平時就會喝苦茶，「這瓶不錯喝，喝不完我打包帶走」，眼看青峰如此豪爽，韋禮安也跟著乾杯，青峰笑說：「我走豪飲路線，常常杯子裡不管是不是酒，都會把它乾掉。」聽得韋禮安差點笑噴苦茶。

現場也備有甜甜的汽水，象徵讓青峰為即將展開新專輯宣傳的韋禮安打打氣，沒想到青峰突然勾起韋禮安的手臂，以喝交杯酒的方式喝汽水，兩人你一口我一口地喝完，青峰搞笑表示「因為疫情的關係我們就不握手了…直接喇嘰」，當場讓韋禮安招架不住，整個攤軟椅子上，笑翻全場。

韋禮安固定邀請好友錄製Podcast，這次請來青峰，韋禮安坦言自己超級緊張：「我好像太久沒有好好上通告了，有點難進入狀況，加上這首歌超級難唱，我壓力好大啊！」兩人還大開蘇打綠團長阿福的玩笑，因韋禮安之前去看青峰的演唱會，事前阿福跟韋禮安叮嚀要看到最後，被青峰抓到把柄，要求韋禮安跟自己串供，陷害阿福違反保密條款要罰500萬，兩人談好可以分錢，讓韋禮安火速出賣阿福，笑翻所有人。

韋禮安（右）邀吳青峰到自己的節目作客。（The Orchard提供）

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