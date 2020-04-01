幼時曾接受家扶幫助的陳价斌，後來事業有成，趁著兒童節前夕，號召友人一同發起「愛的加油箱」募集活動，獲得熱情響應，短短3天便募得200個裝滿文具、餅乾及親筆卡片的加油箱，讓收到的家扶兒開心不已。

陳价斌有感而發地說，幼年因父親早逝而受家扶幫助，親身體驗過弱勢家庭孩子的處境，30年前印象深刻，曾收到認養人贈送的零食箱禮物，開箱時的雀躍，是一路成長的養分，如今，他是多間早午餐店老闆，決定角色互換，讓其他人也能體會這份感受。

「初心很簡單，只想複製童年回憶給弱勢孩童」， 陳价斌說，今年要影響更多人一起做這件事，響應善舉的蔡明漢透露，平時就有做公益習慣，但這次活動讓他體會「要幫助，就要幫助沒有選擇權的孩子」，孩子無法選擇自己的出身與家庭，更需大眾一起來幫助。

今年從屏北到屏南，共有200個家扶兒可獲得獨一無二愛的加油箱，裡面裝滿各式餅乾、文具，更有親筆寫下的加油卡片，孩子們不敢相信兒童節禮物這麼大一箱，開箱時驚呼連連，在邊吃餅乾、同時細讀卡片上的文字，眼神充滿光芒，緊抱箱子不放。

屏東家扶社工李芳儀表示，在新冠肺炎重創飲業當下，陳价斌不忘本，並實踐童年母親不斷提醒的「飲水思源、回饋社會」，這次他透過愛的加油箱，用歡樂提振兒童免疫力，使家扶兒提前度過歡樂的兒童節。

(中時 )