疫情衝擊，澎湖觀光慘澹經營，今年觀光季第1艘快速客輪「凱旋3號」1日中午開進馬公港，乘載138名遊客澎湖遊，澎湖縣政府全面加強警戒，縣長賴峰偉親赴碼頭實地視察旅客入境測量體溫作業流程。

受疫情影響，今年澎湖花火節、燈光節等大型觀光活動全數延期，旅遊業、旅館業、餐廳業等團體訂單臨時取消一大半，交通客輪也延遲至今才開航。

縣府表示，澎湖防疫超前部署，機場、港口都設置紅外線體溫偵測儀、居家檢疫報到站、防疫專車、利用健保雲端查詢旅遊史，確保澎湖零確診個案。

正值防疫非常時期，民眾出入公共場所務必配戴外科口罩，隨時注意手部衛生及咳嗽禮節，若有不適盡速就醫或撥打1922防疫專線，避免造成防疫漏洞。

衛生局表示，入境旅客都經過紅外線體溫偵測儀監測，現場檢測出體溫異常須進一步確認，確保有發燒症狀旅客及時獲得醫護照護及隔離。

旅遊處表示，馬公-布袋航線1日首航搭載138名乘客，後續藍鵲、滿天星1號、太極2號 3艘船將陸續開航，為避免成為防疫缺口，將加強港口檢疫工作。

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(中時 )