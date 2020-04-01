雖失去右臂，打掃天花板等工作仍難不倒曾麗雪。（林和生攝）

手夾掃把，曾麗雪所到之處總是一塵不染。（林和生攝）

右手臂勾著水桶、左手拿起長如竹竿般的拖把，靠著一台推車、俐落穿梭在屏東縣政府走道，所到之處總是一塵不染；曾麗雪年幼時因一場意外失去右手，步入50歲前，從沒任何工作經驗的她，因緣際會下開啟清潔工人生，也讓她體會，嘗試踏出這一步自己遲了數十年。

12歲那年，替父親將買好的豬肉拿到攤位上準備灌製香腸，右手卻意外被捲進攪肉機裡，曾麗雪印象深刻地說，整台機器連同手臂一起被抬進醫院手術房，出來時已經少了一大截。

除了生活上些許不便，在求學過程中並沒有覺得有什麼不同，直到準備出社會那年，才讓她驚覺無法踏出那一步；曾麗雪說，也說不上來是為什麼，就擔心自己做不好、給老闆添麻煩，與其如此，乾脆試都不試，就這樣整天待在家裡，靠著微薄補助勉強度日。

她唯一嗜好就是整理家務，讓家中總是保持整齊，鄰居見狀，偶爾會請她協助清掃，給點零用金，3年前，她鼓起勇氣走進屏東就業服務中心，經過就服員媒合，開始在一家承接公部門清潔工作的公司上班，第一份全職工作就一直做到現在。

舉凡廁所清潔、環境整理，全都難不倒她，同事更打趣地說，因為個性有點潔癖，只要她整理過的就是品質保證；曾麗雪回顧人生，總覺得過去空白太多，如今要更努力填補，「做就對了」，勇敢踏出這一步的她，覺得生活瞬間變得色彩繽紛。

(中時 )