防疫升級！台中市政府衛生局全國首創，昨日於官方臉書《健康就是讚》推出《我的保健室：曾醫師聊聊日》直播方式，由衛生局長曾梓展化身「曾醫師」，教民眾如何防疫，包括，口罩替換、環境消毒、政府防疫資訊等；節目中回答臉友「防疫生活大小事」問題，固定每周三中午時段播出，讓民眾瞭解傳染病相關知識。

衛生局表示，《曾醫師聊聊日》直播活動配合不同防疫主題，由衛生局長曾梓展邀市府各局處首長、醫事人員公協會、區管指揮官等專業人士，即時回應民眾防疫生活問題。昨日首播主題，除了提醒市民最新防疫規定之外，另有民眾在臉書詢問，住宿機構禁止探病如何幫親屬代購口罩及口罩重複利用等問題，一一解答。

臉書首播邀新聞局長黃國瑋衝人氣，黃戴上可愛石虎耳朵髮箍，與「曾醫師」示範如何使用電鍋乾熱法消毒口罩。臉書留言：「電鍋用完能不能繼續使用？」、「能否用氣炸鍋或電子鍋代替」等問題，甚至還有民眾許願，希望2人唱《兩隻老虎》，趣味結束節目。

台中市衛生局指出，直播活動第二集預計於4月8日中午播出，將邀請「型男歐巴」交通局長葉昭甫現身說明台中市將於4月9日上路實施的「公眾使用交通運具強制戴口罩」措施，歡迎準時鎖定收看。

(中時 )