台中市平地原住民市議員黃仁與妻子王春梅，因涉嫌A助理費，台中地檢署昨日搜索住處等4個地點，約談黃仁夫妻與涉案人13人及2位證人；今天裁定黃仁、王春梅各30萬、20萬元交保，其餘請回。黃仁強調，他絕無侵占助理薪資、也未進自己口袋，全都如實發放給服務的有給職或無給職助理人員。

台中地檢署昨天持法院核准的搜索票搜索4個地點，並未到台中市議會，但有請中市議會提供相關資料；承辦檢察官並傳喚黃仁、王春梅夫妻等涉案人共13人，還有2名證人到案，漏夜偵訊到今天上午結束，裁定黃仁、王春梅各30萬元、20萬元交保。

黃仁夫妻因涉嫌觸犯的是貪汙治罪條例的利用職務詐欺取財罪，觸法時間是2010年至2014年，及2018年至今，金額等細節仍進一步調查中；檢方裁定黃仁以30萬元交保，其妻王春梅以20萬元交保，另涉案人、證人全部請回。

黃仁指出，有關助理費一案，此為民國99年的舊事；主要因擔任平地原住民，服務轄區涵蓋原台中縣市共29區，聘任主任、副主任、特助、助理等10位，依職務、服務項目與工作份量多寡分攤，方引起誤會，絕對實領實發，並未侵占任何公款。

黃仁強調，他行事公平公正，絕無侵占助理薪資一分一毛，也未進自己口袋，全都如實發放給服務的有給職或無給職助理人員。

(中時 )