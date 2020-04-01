1.聯準會降息 0利率登場

3月15日，美國聯準會宣佈3月份的二度降息，一次性地下調聯邦基金利率100個基準點，降息後的目標區間為0至0.25%。其中，購買美國國債5,000億美元，購買不動產抵押貸款支持證券（MBS）2,000億美元。

2.製造業3月復工 36.3%陸企有信心

2.製造業3月復工 36.3%陸企有信心

目前中國大陸疫情已獲有效控制，正處在加快復工復產階段。但全球疫情仍在發展，如果他國經濟受疫情影響，會對中國大陸的外需產生第二波衝擊。調查顯示，企業信心明顯不足，認為在3月底之前能夠恢復正常經營的企業數量佔36.3%。

3.全球股市 一天蒸發5兆美元

3.全球股市 一天蒸發5兆美元

全球資本市場在3月12日當天雪崩。主要股市市值單日蒸發合計超過5兆美元。國際貨幣基金（IMF）測算，3月12日全球蒸發的市值大約相當於日本2019年全年的GDP。

4.單日跌12.93% 美股23年最大跌幅

4.單日跌12.93% 美股23年最大跌幅

由於新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散和油價戰，美股3月持續出現暴漲暴跌戲碼。3月16日美國三大股指大幅走低。截至當日收盤，道瓊工業指數下跌12.93%，創1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。美股其他兩大指數也遭遇罕見跌幅，標普500跌11.98%，納斯達克跌12.32%，三大股指均跌入技術性熊市。道指這一跌幅在美股交易史上排第四位。1987年10月19日，當天，道瓊斯指數一天之內重挫了508.32點，跌幅達22.6%。

5.港人對蔡英文好感度達57.6%

5.港人對蔡英文好感度達57.6%

2019年7月反修例運動延燒時，港人對特區政府的好感度尚有26.1%，至今已直接砍半降為13.5%的歷史新低。對台灣政府的好感度反而不斷竄升，今年已達55% 的歷史新高，蔡英文並獲57.6%的支持。

6.全球少壯富豪陸登榜19人

6.全球少壯富豪陸登榜19人

6.全球少壯富豪陸登榜19人

胡潤研究院於3 月初發佈《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》，上榜的40歲以下擁有10億美元的白手起家企業家共有53人，分別來自9個國家，平均年齡37歲，平均財富達52億美元。值得注意的，是大陸企業家有19人，僅次於美國的20人。來自大陸的新面孔有8人，而美國入榜新人則是3位。可見，大陸白手起家的年輕創業家正在快速增加。

《多維TW》月刊053期

(中時電子報)