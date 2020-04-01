南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立4月1日在例行記者會上表示，由於目前國內疫情不樂觀，有必要延長原訂本月5日結束的社交距離規範。

金剛立表示，要求保持社交距離時間拉長，必定會讓廣大民眾感到不適和擔憂，但目前的情況並不樂觀。醫院、宗教設施等持續發生小規模集體感染，境內確診人數並沒有如預期減少，境外輸入也持續增加。金剛立強調，唯有繼續保持社交距離，學生們在學校受教育的權利才能獲得保障，大家也才能提前恢復原有的經濟與生活秩序。

政府此前將3月22日至本月5日指定為「社交距離嚴守期」，並勸告各種設施暫停營運，民眾取消聚會與旅遊計畫，並盡量在家辦公。政府本打算在這個時期結束後，恢復生產與生活秩序，進入經濟生活和防疫並行的「生活防疫」階段，但目前境內確診患者並未減至夠低的數量，政府一直也都在評估轉入生活防疫的具體時間點。

南韓前一天宣布，全國各級學校從本月9日起陸續線上開學，幼稚園和託兒所關閉至疫情趨穩，預計政府可能很快就會宣布延長社交距離嚴守期。

金剛立還表示，正在和專家研討制定可讓民眾接受的長期防疫措施，並為此進行社會性討論。

(中時 )