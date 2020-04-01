台南市左鎮國小1日慶祝兒童節，邀傑出校友黃清樹（後排右四）與他的好朋友，世界麵包冠軍吳寶春（後排右五）到校，頒獎給模範兒童。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小校友黃清樹（右）與世界麵包冠軍吳寶春（左）參加左鎮國小兒童節活動，小朋友開心與偶像合照。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小慶祝兒童節，1日表揚模範兒童，特別邀傑出校友亨達模具公司董事長黃清樹回校頒獎，黃清樹更帶來他的好朋友，世界麵包冠軍吳寶春，一同勉勵學童，小朋友一次看到兩位偶像，都十分興奮地一起合照。

今年建校滿百周年的左鎮國小，有多位傑出校友，其中亨達模具公司的董事長黃清樹，自幼家貧，國中畢業以後去當學徒，白手起家後低調行善，已捐贈近百萬經費給母校，未來也將年年捐贈左鎮國小小提琴社團講師鐘點費。

黃清樹與吳寶春今日也帶來兒童節禮物及水果麵包，頒獎給模範兒童。黃清樹勉勵學弟妹，也許每個人家庭生長環境不同，但在自己喜歡的事情上一定要努力，不要怕挫折、失敗，一定會有成果。

吳寶春表示，在朋友介紹下，他和黃清樹已認識10年，十分敬佩他的為人。吳寶春說，曾經有一個孩子考上醫學院，家裡沒有錢讓他讀書，黃清樹就資助他到畢業，後來這名學生問他要如何回報，黃只叫他要好好的當醫生，貢獻國家社會就是最好的回報。

吳寶春說，這次黃清樹帶著感恩的心回到母校，是要讓母校變得更好，他自己也是鄉下學校畢業，對母校都有很深的感情，黃清樹約他來左鎮國小為小朋友加油，他也馬上答應，並帶來自製麵包分享給小朋友。

左鎮國小校長楊靜芳表示，感謝校友黃清樹與吳寶春一起來看小朋友，小朋友在兒童節見到偶像都十分開心，比任何兒童節禮物還要好，楊靜芳也希望小朋友把感恩的心傳承下去，繼續回饋社會。

(中時 )