鹿港鎮公所今天起特別在鎮史館推出「土黏香工藝 徐智雄老師的布袋戲人生」。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所今天起特別在鎮史館推出「土黏香工藝 徐智雄老師的布袋戲人生」。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所今天起特別在鎮史館推出「土黏香工藝 徐智雄老師的布袋戲人生」。（吳敏菁攝）

戲偶大師徐智雄可比手下捏製偶像還傳奇，50歲因病休養發奇想，發明創意套生梯，摘下多座世界發明獎，奇想大師卻更是道地的薪傳推手，不負身背三代工藝世家之名，將土黏香布袋戲改良DIY童玩，賦予新生命，他的跨界遊走，讓文化餘韻留香，十指演繹布袋戲的江湖傳奇。

土黏香布袋戲偶是台灣特有工藝，1920年代應用製線香材料，木屑粉與楠樹皮粉壓模製成各類仿木雕童玩，二次戰後布袋戲成為地方廟宇酬神的重要戲碼，土黏香戲偶風行，材質內還添加太白粉增加可塑性、成品堅硬如木材，一頁風光直到來塑膠產業興起，歸於沉寂。

後來鄉土教育興起，徐智雄創意地將土黏香布袋戲改良成DIY教材，成立徐智雄傳統藝術工坊與土黏香文創工坊來進行DIY教學與相關文創推廣，去年還成立土黏香布袋戲故事館，為鹿港這項特殊工藝繼絕學。

傳奇的是徐智雄，可不僅是文化推手，他還是成功的木材外銷商、發明家，發明快速逃生窗梯等多項產品獲得 1994 年台灣發明展金頭腦獎、1995 年瑞士日內瓦國際發明金牌獎，及 1995 年德國紐侖堡國際發明展獎等殊榮，並獲得前總統李登輝召見。

鹿港鎮公所今天起特別在鎮史館推出「土黏香工藝 徐智雄老師的布袋戲人生」，展出古早時期的土黏香布袋戲偶，要帶領大家走入時光隧道，鎮長許志宏帶領著幼兒園小朋友彩繪戲偶DIY，小小戲台上重現玩布袋戲的童趣回憶。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，徐智雄長期與漁會四健會合作，指導許多國中小學生推廣土黏香布袋戲偶，對地方鄉土教育貢獻卓著；施瑞樓則盛讚徐智雄支持南管傳統音樂，義務為東寧樂府打造演出的戲偶，讓布袋戲偶與南管相結合，碰撞出更生動有趣的火花。

「十指搬弄千萬兵！」透過這次展覽，徐智雄邀請家長引導小朋友從土黏香布袋戲童玩為起點，展開鹿港工藝之旅。土黏香布袋戲偶製作是門綜合課程，可探索製線香、木雕、製模、裁縫、刺繡等，及傳統布袋戲操演技藝、南北管或現代配樂、人聲口白的表演技巧等，完成後，套入手指，便能賦予戲偶生命，與朋友一決高下，展開一齣戲台人生。

(中時 )