藍天(2362)2019年合併營收219億元，年增11%；營業毛利50.5億元，毛利率23%，營業利益8.84億元，營益率4%，本期淨利10.74億元，EPS 1.75元，董事會通過資本公積配發現金0.4元。配息率為歷年新低，主因為近年來受人民幣匯率貶值因素，從2016年至今國外營運機構財務報表換算之兌換差額因人民幣兌台幣貶值數達7.2%，已提列特別盈餘公積補足此部位差額高達37億元(6元/股)。假設人民幣後續回升，未來此提列的準備部位仍可陸續回轉回饋給股東。

全球電競市場持續成長，藍天NB電競領航，2019年銷量及營收創近四年新高。全年出貨量140萬台，年增9%，營業額154億元，年增6%。2020年藍天搭配INTEL、nVidia、AMD推出全新系列產品與新平台產品的強勁帶動下，今年推出一系列14吋、15.6吋、16.1吋、17.3吋的窄邊框機種及創作者新美學、高效能、長續航力機種，預估2020年出貨量目標160萬台。來自於防疫隔離需求帶動宅經濟、居家辦公及線上教學需求增加，推升NB需求逆勢成長，目前工廠復工已達百分百，四月份的訂單也已超過目前產能，工廠全力趕工中，將儘速出貨以滿足客戶訂單需求。

中國事業群百腦匯2019年營收人民幣14.65億元，年增38%；主要為2019年售樓收入較前期增加人民幣3.8億元。群光廣場2019營收獲利雙揚，營收達人民幣55.89億元，年增10%，稅後淨利1.26億人民幣，藍天認列30%獲利1.5億元新台幣。2019年已將西安店營運結束，免去該店受今年疫情影響，在去掉西安店虧損包袱後，其他店可更輕鬆向上前行。

(時報資訊)