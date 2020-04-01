龍巖(5530)高雄市內門區光之丘生命紀念館新建工程將進行發包，並與銓興營造簽訂14.76億元的工程契約，興建地上5層、地下3層，樓地板總面積32805.36平方公尺(近一萬坪)的生命追思藝術殿堂。此外，新北市三芝的世紀墓園服務中心，也將在近日內進行上樑作業。

龍巖指出，新北市三芝區白沙灣安樂園內，由安藤忠雄親自設計的龍巖世紀墓園服務中心，建築物規劃為地上3層、地下1層，樓地板面積2759.32平方公尺(近千坪)的頂級服務中心，是委由友聯建築承攬營造，發包金額約2.75億元，工程進度如期進行中，近日將進入上樑階段，完工後將成為安藤忠雄與龍巖合作的第一個代表性建案。

龍巖表示，近年來專注於藝術墓園與優質生命禮儀的發展，於全台各地布局諸多服務據點，除了去年底正式動工的高雄私立殯儀館BOO案外，各地「光之系列」生命紀念館建築工程亦陸續推進，先前已投入數十億元進行規劃設計、水土保持與景觀植栽等前期工程。今日宣布以自地委建方式，投資興建高雄內門區安泰紀念墓園內，「光之丘生命紀念館新建工程」案，接受工程委任的銓興營造為高雄在地深耕多年的專業營建公司，在執行工程設計、發包施工等各階段專業進度控制、品質及勞安控管上，皆有充足經驗。

(時報資訊)