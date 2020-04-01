國民黨籍立委陳玉珍前天表示，中華民國包括台澎金馬，所以中華民國當然是國家，但台灣不是國家。對此行政院長蘇貞昌昨天回嗆那陳玉珍就沒資格當國會議員。對此新黨籍台北市議員侯漢廷在臉書發文表示，國家認同既然各有立場、也無須說服，但有幾點值得額外一提；

首先，侯漢廷強調，立委的資格由選民決定，若由行政院長決定，就是專制。一個人是否有資格參選難道還要加一條需要蘇貞昌同意？

再來，針對有論者批評，「陳玉珍沒資格當台灣人。」侯漢廷表示這是廢話！陳玉珍是金門人！金門人！金門人不願當台灣國的人，何錯有之？在台灣島的人願當中華民國國民不願當台灣國民，又何錯有之？台澎金馬，澎金馬和台灣是分開的，ok？請尊重金門主體性好嗎？台澎金馬只能稱台灣？阿信、怪獸、石頭、瑪莎和冠佑簡稱阿信？不能叫五月天否則就是不愛阿信？批評怪獸石頭沒資格當阿信？阿信是五月天的一部分，沒問題，但若說瑪莎冠佑是阿信的一部分，那就是有病。

最後侯漢廷表示，獨派要把金門當成台灣不可分割的一部分，這和大陸把台灣當中國的一部分的言論語氣簡直一模一樣！後者還有中華民國憲法支持，前者純屬荒謬。獨派在不知不覺中，已經變成了自己小時候最討厭的人！

(中時 )