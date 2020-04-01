大立光(3008)將於4月9日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季營運展望，歐美新冠肺炎疫情持續延燒，外資紛紛下調蘋果iPhone及全球智慧型手機銷售量，歐系外資雖然認為歐美新冠肺炎疫情可能對需求產生負面影響，讓iPhone供應鏈訂單面臨下調壓力，但還是給予大立光「買進」評等。

受到淡季及大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，導致2月工作天數較少等因素影響，大立光2月合併營收為36.72億元，月減10.66%，年增44.72%，為去年2月以後新低，但仍是歷年同月新高，累計前2月合併營收為77.77億元，年成長31.88%。

大立光將於4月5日公布3月合併營收，大立光在公布2月營收時表示，3月拉貨動能比2月好，但因新冠肺炎疫情市場變化較大，客戶訂單是否修正仍待觀察。

儘管大陸地區因新冠肺炎疫情獲得控制加速復工，但新冠肺炎疫情在歐美大爆發，美國更成為全球新的疫情重災區，全球紛紛採取封鎖國境及封城來控制疫情，蘋果亦宣布關閉大中華區以外的實體店，讓外資保守看待蘋果iPhone等產品銷售，在全球新冠肺炎疫情未止下，大立光如何看待4月及第2季營運，將成為智慧型手機產業及蘋果供應鏈業績展望風向球。

歐系外資在最新報告中預估，第2季iPhone採購量為2850萬台，但如果疫情在4月沒有改善，蘋果供應鏈的訂單可能會進一步下調；針對下半年新款iPhone，歐系外資亦認為，雖然大多數的蘋果供應商已獲得資格認證，並為今年9月推出的iPhone 12系列做好量產準備，但仍不確定能於9月推出，不過歐系外資還是給予大立光「買進」評等，目標價維持在5200元。

(時報資訊)