六都會區分別公布109年3月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市4,849戶，六都交易量合計為19,824戶。永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，3月份六都買賣移轉棟數月增9.9%，其中台北市月增6%，新北市月增8.7%，桃園市月增20.7%，台中市月增0.8%，台南市月增8.3%，高雄市月增17.1%。謝志傑表示，由於房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以3月買賣移轉棟數反映的是2月至3月初的市況，而當時疫情受到疫情的影響較小，故交易量仍呈現增加的狀態。

謝志傑指出，全球疫情仍在持續擴散，各國陸續實施鎖國、封城等政策，眾多產業受到影響，經濟情勢相當悲觀。在國際經濟衰退的狀態下，台灣的產業也無法倖免，未來失業及無薪假的人數恐持續成長，民眾憂心無法負擔房貸，消費信心降低，並將原有的購屋計畫往後遞延。因此，雖然3月交易量仍保持一定水準，但只要疫情尚未有趨緩的跡象，就不應太過樂觀看待房市。

與去年同期相比，六都交易量增加7.8%，其中台北市年增20.8%，新北市年增5.1%，桃園市年增36.6%，台中市年增18.7%，台南市年減4.9%，高雄市年減18.9%。謝志傑說明，3月的交易量呈現北溫南涼，台中以北的縣市除了新北市之外都有10%以上的增幅，而台南、高雄則因為去年新屋交屋挹注，使今年交易量呈現年減的狀況。

(時報資訊)