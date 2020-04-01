國民黨革實院長羅智強昨在臉書批評，蔡政府未考慮14億人的心情，堅持用武漢肺炎稱呼引起歧視爭議。國民黨文傳會主委王育敏下午表示，民進黨不接受新冠肺炎的稱呼，易讓外界誤解連處理疫情都參雜「抗中」政治思考，立法院甫通過的紓困條例，以及國際媒體，也是按照WHO命名的新冠肺炎稱呼。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。中央流行疫情指揮中心陳時中日前表示，使用武漢肺炎是比較順的講法，並沒有歧視的意思，遭國民黨革實院長、台北市議員羅智強提出4點質疑，呼籲蔡英文總統和陳時中與全世界官方同調，「釋出最起碼的善意」。

國民黨文傳會主委王育敏表示，社會上的確有人覺得蔡英文總統、陳時中都還是使用武漢肺炎，意味民進黨系統不接受新冠肺炎的稱呼，當然容易讓外界誤解連處理疫情都參雜「抗中」的政治思考。

王育敏說，立法院甫通過的紓困條例都跟國際接軌，也就是使用新冠肺炎，武漢肺炎只是剛開始發生時的稱呼，在WHO命名病毒名稱後，國際媒體也都使用新冠肺炎名稱。

(中時 )