民進黨議員陳科名被控從2012年起向新北市府多次施壓，協助建商加速獲取建照，涉嫌索取賄賂1717萬元；新北地院認定陳科名違反貪汙治罪條例，合併判刑10年8月有期徒刑，可上訴。

陳科名為民進黨4連霸議員，去年3月爆出收賄關說案後遭新北地院收押，直至今年初才獲交保。

新北地檢署調查，蔡姓土方清運業者2012年邀陳科名入股，盼藉此獲建商青睞以獲得承包工程機會，同時與業者協議，只要他協助取得建商發包，便可依獲得工程總價約3％報酬。

陳科名從2012到2019年間先後接受7家建商委託，向新北市府施壓，要求相關單位加速核發建照，再讓建商將土石清運工程交給指定廠商，以此方次多次獲取不法所得。

新北地院認為，陳科名以不法方式，直接或間索賄1717萬元，並認定陳科名貪汙達1307萬元，決定依貪汙治罪條例判陳科名10年8個月徒刑，遞奪公權5年。

(中時 )