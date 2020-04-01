4月1日起不僅要保持社交距離，搭乘大眾運輸佩戴口罩、量額溫，苗栗縣立圖書館也開始「實名制」，凡入館者皆需填寫姓名、電話，以利防疫追蹤，新制上路第一天，民眾稍有不習慣，但都表示非常時期願意配合，圖書館另拉開自習室座位距離、降低座位數量，減少近距離接觸機會。

苗栗縣立圖書館因應新冠肺炎疫情，考量圖書館為開放空間，人員進出複雜，為保護所有入館人員的健康，在館內架設紅外線熱顯像儀，入館前需量額溫、噴酒精消毒，並貼貼紙標記，1日起防疫升級採「實名制」登記入館，要求民眾統一於大門處填寫「個人資料卡」，內容包含日期、姓名、電話。

針對機關團體申請參訪，班訪受理人數上限從原50人降至30人，不受理網路及臨櫃申請，都以書面申請為準，每日開放上午10點及下午2點共2時段，每時段僅受理1梯次，每次2小時為限，並暫停說故事活動申請，參訪單位需自備額溫槍，所有人員全程戴口罩。

圖書資訊科長彭秀珍說明，申請參訪的單位需提供參加人員名單、負責人、承辦人姓名、電話、地址，參訪學員則務必攜帶借書證，若無借書證，可攜帶戶口名簿影本當場辦證，提高人員掌控的精確度，也順勢推廣辦理借書證。

近逢學校段考晚間自修人數增加，圖書館因應室內社交距離需達1公尺以上，減少自習室座位，從原本可容納160人減少至80人，並採1桌限坐2人，以斜角方式入座，自習民眾認同此防疫作為，願意配合辦理。

各鄉鎮市立圖書館部分，繼頭份與苗栗市3月底先後宣布實施「實名制」，後龍、公館、通霄、西湖、三灣、造橋、頭屋4月1日起決定跟進，獅潭、三義、竹南、李科永紀念圖書館宣布4月5日起開始，卓蘭4月7日起正式實施。

(中時 )