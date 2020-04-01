東森購物董事長王令麟1日表示，從疫情爆發開始，發覺抗疫產品和保健食品等相關產品的需求都非常大，東森購物為了向衛福部陳時中部長及醫護警消及疫苗研發團隊與其家人致敬，精選了目前通路最暢銷的保健品和保養品，邀請供應商一起共襄盛舉，贊助物資總金額高達1,216萬台幣。

東森購物電話行銷部執行長紀坤傑更親自將防疫禮一箱箱運送至衛福部新北市立雙和醫院，體現東森購物對醫護人員由衷的禮遇和感激。

紀坤傑表示，防疫是需要全民一起努力的事，疫情當前，目前最辛苦的是全台灣31萬醫護人員，東森購物站在社會公益立場，也思考應該如何盡己之薄力，這次我們捐贈了超過千萬以上的防疫相關物資，讓全台灣的醫護警消人員都可以來索取，希望大家都要站在台灣這塊土地上，一起為一線醫護加油!為全民防疫加油!。

雙和醫院副院長張承圭致贈東森購物感謝狀，感謝社會大眾對於在本次疫情當中，對於承受極大壓力的醫護人員的支持與關懷，該院全體醫護人員會努力為大家守住健康，在此也特別感謝東森購物和東森自然美，以實質行動來體現對醫護人員的溫馨關懷，讓雙和醫院的醫護同仁感受到溫暖，更有士氣來面對疫情的挑戰!

東森自然美生技中心廠長張明峰廠長表示，現在正是忽冷忽熱的換季時節，觀察到女性醫護人員由於長時間戴著口罩，因此臉部肌膚特別變得容易乾癢 、脫皮或泛紅，東森自然美呵護疼愛所有台灣一線女性醫護人員的肌膚，在辛苦工作之餘，也能收到讓肌膚保持最佳狀況的優質MIT保養產品，「東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊」，讓一線醫護天使們即使素顏戴口罩，也能自然而然地散發出美麗好氣色。

紀坤傑指出，本次捐贈物資中也由東森健康生醫有限公司所贊助的優適活品牌「速威B群糖衣錠」，富含高單位B群，有助維持能量正常代謝、牛磺酸+肌醇，迅速補充能量，元氣滿分、一天一錠，補足所需戰鬥力。

與由華陀扶元堂生藥科技股份有限公司贊助的「華陀IDP精華奶粉鑽石乳蛋白」，以紐西蘭純淨牛乳提煉，含人體細胞、組織、器官的主要構成物質，有助增強體力，保持健康好元氣。由喬伊國際股份有限公司所贊助的商品「妍美?高純度褐藻糖膠健康防護強化膠囊」，日本專利褐藻糖膠、補充礦物質微量元素、全面提升保護力。

凡於3/16-4/30止，至「東森購樂趣」FB粉專留言『防疫人員加油』，並私訊出示醫護/救護/消防相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫禮，贈完為止，還可在東森購物享有專屬獨家限定優惠。相關活動辦法歡迎撥打東森購物24H客服專線0800-060-101 分機 23755 或 分機23598，將由專人隨時隨地為您提供解說服務。

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