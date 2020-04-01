外貿協會啟動線上新產品發表會，首場主題「搶攻全球防疫新商機」吸引歐洲15國、共約90位國外買主共襄盛舉，在不到一小時發表會中，就有業者獲俄國買主下單採購乾洗手產品，爭取即時商機。

配合歐洲市場防疫急迫需求，貿協即時籌辦「搶攻全球防疫新商機」，會中由6家台灣業者分別介紹滅菌機器人、快篩試劑、採血裝置、無耳掛N95口罩、遠距生理檢測裝置、抗菌乾洗手等，買主表示產品特色及應用符合直接防疫及遠距監控照護需求。

線上新產品發表會內容即時配合市場變化，活動時間僅1小時，且廠商及買主使用任何行動裝置均可線上參與，有很高的彈性。活動推出後，頻獲此次未及參加業者表達強烈參加意願，近期將規劃辦理包括「遠端辦公」、「居家運動」、「零接觸商機」、「生技醫療」（快篩及疫苗）等不同主題，讓市場化危機為商機。

貿協表示，線上新產品發表會，從規劃到辦理只有一周，會前為使歐洲買主掌握產品優勢，特於活動前提供台灣醫療產業英文簡報，在疾風般的籌辦過程中也不忘全面推廣台灣優質產業，並於活動一開場慰問各國買主，表達台灣的關懷及濃濃人情味。

全球疫情升溫，指標性展覽及活動紛紛延期或取消，且各國為民眾健康及防疫，已開始進行貨物、人員出入境管制，出口貿易依存度高的臺灣各行各業皆受衝擊，然而實體活動無法進行，並不代表市場沒有需求。貿協打造創新數位服務平臺，業者如虎添翼，不用出國就能接單做生意。

(工商 )