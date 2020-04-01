在新冠肺炎疫情肆虐期間，只要一傳出有店家停業的消息都引人聯想。位於捷運台電大樓站附近的「阿嬤商行」，近日在臉書粉絲團公告停業，並於4月15日前做最後一波「有什麼賣什麼」的商品販售，從該店前身「中西美食」到現在的「阿嬤商行」算起，是近期又1間擁逾30年歷史的知名店家向粉絲道別。

「阿嬤商行」原為1989年在師大商圈開幕的知名餐廳「中西美食」，2018年改於現址以「阿嬤商行」開業，重現部分從前以西式早午餐、輕食與糕點為主的經典美味，這次宣布停業的貼文引起許多網友震撼及感傷，還有粉絲留言驚問「因為疫情的關係嗎？」有些粉絲也心急表示「要趕快再去買」、「明天去吃」。

關於停業原因，經記者致電店家詢問，「阿嬤商行」回應，歇業的主要原因不是疫情影響，而是想調養身體狀況，並不滿表示，這件事不是因為疫情，不懂為何媒體要報導，至於被問及未來是否會再開店，「阿嬤商行」則說目前沒有計畫。

(中時 )