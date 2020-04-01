信近日推出的新單曲〈此生〉，也是大陸夯劇《鬢邊不是海棠紅》的片尾曲，這次合作緣起於2018年信瘋狂追看火熱的《延禧攻略》，他不同於外顯硬漢形象，不僅著迷故事、深深被角色打動，當時還在微博多次發文道出追劇感受，想不到操刀該劇的王牌製作人于正親自轉發並留言，還主動開口邀約信「何時幫我唱個主題曲啊」？信難掩興奮心情，逗趣回應「朕知道了，跪安吧！挖曹！！睡不著了」，事後于正隨即創作歌詞。

樂迷等待2年這首歌終於曝光，對於能透過音樂獻聲，是追劇粉絲又是演唱的歌者，信為此作足功課、花了許多心思錄製才交出滿意作品，他大力推薦這部好戲：「從《延禧攻略》之後就一直很期待于老師的新戲、這次也看了、曉明很厲害！我也唱了片尾曲、希望大家會喜歡。」于正自揭是信的粉絲，平時到KTV都會飆唱〈死了都要愛〉，透露信的歌聲打動劇組團隊，僅僅是DEMO版本就已讓黃曉明和尹正當場聽到感動落淚。

信近來迷上開玩卡丁車，透過競速刺激來舒壓生活，有鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，他呼籲全民要做好自身防疫、勤洗手戴口罩，感激醫護人員第一線的辛勞，對他們的付出表達深深謝意，希望疫情趕緊落幕回歸正常生活。

信的新歌〈此生〉也是大陸劇《鬢邊不是海棠紅》的片尾曲。（狠耐聽音樂提供）

(中時 )