台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，山麻雀應是在開關箱上看到自己反射的身影，誤以為是入侵者才會有此動作，在鵯科鳥類很常見。（鳥友鄭緯武提供／莊曜聰台南傳真）

近來有鳥友發現，台南市白河區碧雲寺附近有1級保育動物山麻雀不停衝撞路燈下方的不銹鋼材質開關箱，擔憂鳥兒因此受傷，因此向市議員蔡育輝陳情，希望市府相關單位從保育角度出發，討論如何改善；台南市南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，山麻雀應是看到自己反射的身影，誤以為是入侵者才會有此動作。

位於關子嶺的碧雲寺地處山區，除了香客外還有民眾前往廟埕看夕陽，此外碧雲寺其實也是鳥友的私密景點，有山麻雀外還有五色鳥，都相當罕見，其中山麻雀是台灣稀有留鳥，分布在200到2200公尺的的山區，近年急遽減少，推估族群已不到1000隻，因此被列為1級保育動物，雄鳥頭頂到背部為栗紅色，相當特別。

市議員蔡育輝指出，山麻雀原本是常見鳥類，但卻因生態改變瀕臨絕種，根據鳥會團體統計，全台剩下數百隻，在曾文水庫有百餘隻，關子嶺一帶大約有4、50隻，現在鳥友又觀測到這類情形，相關單位應該設法解決，不要讓山麻雀因此受傷送命。

台南市南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，燈箱不銹鋼亮面材質反射出山麻雀身影，會讓牠誤以為是入侵者來搶地盤，才會出現攻擊行為，像白頭翁之類的鵯科鳥類都會如此；南市府工務局與農業局表示是首度聽聞，將會進一步觀察研究，找出原因再尋求改善方案。

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