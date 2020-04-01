中職在開打前10天公布賽程，且決定一次公布上、下半季，仍維持每隊打滿120場、共240場比賽，自4月11日開打，表定10月14日是最後一場例行賽，且樂天桃猿、中信兄弟、富邦悍將都決定60場單一主場進行，僅有統一獅安排5場比賽在花蓮。

4月11日樂天桃猿與中信兄弟於桃園球場進行開幕戰，是中職史上最晚開幕日期，12日為台中洲際球場的主場開幕戰對戰統一獅，富邦悍將則是21日於新莊球場本季首場主場，對上統一獅，24日則是台南棒球場開幕戰，將對上樂天桃猿。

今年3隊都採全主場模式，也是史上頭一遭，考量移動將增加與外界接觸之可能性，僅有統一獅8月12日至16日安排5場在花蓮球場進行，是唯一沒有全主場的球隊。不過統一獅球團表示，若屆時花蓮比賽仍要閉門打，就要改回在台南球場進行。

今年受新冠肺炎疫情影響，除了創下最晚開幕外，中職明星賽也首度取消，而今年預定11月7日進行總冠軍賽，若按照行程表進行，將更晚統一獅與興農牛於2004年11月6日開始的總冠軍賽，是史上最晚進行的總冠軍賽。

聯盟同時評估疫情期間若賽事舉辦時間過長，將增加風險性，因此有關週日進行雙重賽的補賽辦法，上半季將先行取消，上半季所有延賽將一併集中於補賽週進行安排。

另外，因本年度開賽日期較往年約延後三週日程，本季選秀會延至7月20日，有關新人球員契約權截止日及洋將登錄截止日期、本土球員最後註冊日，都將自原定之8月31日調整為9月21日截止。

(中時 )