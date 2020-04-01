陳保基（右）表示，30％至40％的精緻農產品若能獲得好價格，除了提高農民收益，其餘60％至70％的農產銷售問題就能解決。（周麗蘭攝）

為使農產品加值，雲林縣政府1日正式雲林良品推動委員會，邀請6名專家學者擔任外聘委員，其中之一前農委會主委陳保基認為30％至40％的農產精品若能好好行銷，就能提升其餘70％農產的價格。

雲林縣府已選拔過一屆「雲林良品」，為了更嚴謹把關，縣府農業處邀請專家及學者成立雲林良品推動委員會，選拔的品項包括農產品、文創商品及場域。

縣長張麗善表示，雲林縣的優良農產品長期供應給全聯，也在新光三越百貨公司上架，與7-11、全家等便利超商有良好協調管道，她期盼雲林除了供應生鮮蔬果，也擴大二級加工、三級行銷，最終目標是建立口碑與品牌。

她說，成立委員會的目的是產官學分工合作，讓雲林良品都是精品，不論內銷或外銷都令人刮目相看。

受邀擔任委員的陳保基說，地方政府願意透過計畫推動而非辦活動方式致力於推廣農產品很不容易，地區性的農特產要建立品牌確實也不容易，建議師法日本的「地域限定」、「季節限定」方式進行。

陳保基表示，30％至40％的精緻農產品若能獲得好價格，除了提高農民收益，其餘60％至70％的農產銷售問題就能解決。

今年雲林良品預計從4月至7月辦理3梯次徵選，榮獲雲林良品標示的產品將可獲行銷活動上架到各大通路。

(中時 )